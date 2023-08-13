انتشال جثمان غريق محطة الرمل في الإسكندرية 

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في الإسكندرية، منذ قليل، جثمان شاب في العقد الثالث من العمر، كان قد تعرض للغرق أمس في مكان غير مخصص للسباحة بمنطقة محطة الرمل، حيث طفا جثمانه على سطح مياه البحر صباح اليوم.

غرق شاب في الإسكندرية

تعود الواقعة حين تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين يفيد بتعرض شاب للغرق في نطاق منطقة محطة الرمل وهي منطقة غير مخصصة للسباحة ولا يوجد بها شواطئ، كما أن الأمواج كانت مرتفعة تصل إلى 2.5 متر، ووقع الغرق لعدم وجود شاطئ أو منقذين في تلك المنطقة إذ أنها منطقة صخرية على بحر الإسكندرية دون وجود حاجز رملي.

تفاصيل غريق الإسكندرية

وبالانتقال لموقع البلاغ تبين أن الشاب يدعى «مينا. ج.ر» 30 سنة، قد دخل في تحدى مع صديقه على السباحة خلال تلك المنطقة إلا أن ارتفاع الأمواج سبب في غرقه ومصرعه.

جرى نقل جثمان غريق الإسكندرية إلى المشرحة، وجار توقيع الكشف الطبي عليه لإنهاء تصريح الوفاة وتسليم جثمانه لذويه.