انتشال جثمان غريق شاطئ سيدي كرير في الإسكندرية بعد 24 ساعة من البحث

تمكن 11 غواصا متطوعا من فريق غواصين الخير من انتشال جثمان غريق شاطئ سيدى كرير الشرقي غرب الإسكندرية الذي لقى مصرعه منذ أمس، حيث ظهر جثمانه على بعد 3 كيلومترات من مكان الغرق.

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، إن جثمان الغريق الذي يدعى بشار محمود إبراهيم، 16 سنة والذي غرق بشاطئ كرير الشرقي امام شارع السنترال عند الكيلو 35، قد ظهر منذ قليل على بعد 3 كيلومترات من مكان الغرق.

يوم من البحث عن غريق الإسكندرية

وأضاف المالحي لـ«الوطن»، أنه تلقى إشارة أمس بوجود حالة الغرق، وتبعه من صباح اليوم عمليات بحث من قبل 11 غواصا متطوعا من الفريق عن غريق شاطئ سيدى كرير الشرقي غرب الإسكندرية وهو الذي لقى مصرعه غرقا منذ أمس ويجرى البحث عنه في أول أيام البحث.

تعود الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حالة غرق لشاب يبلغ من العمر 16 سنة في شاطئ كرير الشرقي أمام شارع السنترال عند الكيلو 35.

تفاصيل غرق شاب في الإسكندرية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري ورجال الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبدأت رحلة البحث عن الجثمان والذي ظهر منذ قليل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.