رئيس الغردقة: زيادة طاقة محطة اليسر لتلبية احتياجات المواطنين من المياه

قال اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، في بيان، اليوم الأحد، أنه مع نهاية الأسبوع الحالي، سيتم زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة المياه تدريجيا، وانتظام المياه بمعظم المناطق، وواصل حديثه بأنه فور الانتهاء من أعمال الإحلال ستزيد الطاقة الإنتاجية من 45 ألف م٣ إلى 60 ألف م ٣ بزيادة تصل إلى 15 ألف م٣، خلال الفترة القادمة، التي ستلبي احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

رئيس مدينة الغردقة يتفقد محطة تحلية المياه

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية، أجراها رئيس المدينة إلى محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة، مؤكدا أنه خلال أسبوع سيتم ري المساحات الخضراء والجزر داخل المدينة من شبكة الري التي يتم خدمتها من محطة المعالجة.

تجول رئيس المدينة، لتفقد مكونات المحطة المختلفة واستمع لشرح موجز على تشغيل المحطة، وعلى آلية العمل بكل جزء منها، وأعمال صيانة الأغشية التي تمت لضمان جودة المياه طبقا للمعايير القياسية.

ضرورة الاهتمام بنظافة مدينة الغردقة

وشدد رئيس المدينة، على أهالي مدينة الغردقة بالاهتمام بنظافة خزانات المياه لمنع انتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدا على جودة المياه الواردة للمواطنين.

كان اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، أجرى جولة تفقدية شملت مستشفى الغردقة العام، ومحطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة، وعدد من الشوارع والميادين بمدينة الغردقة.