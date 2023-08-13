«قومي المرأة» بسوهاج يطلق حملات جديدة من طرق الأبواب بالقرى

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج فعاليات حملة جديدة ممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة»، التي استهدفت عددا من السيدات والرجال والأطفال بقرى المحافظة.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، مضيفة أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار الإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وأشارت «وهبي»، أن الحملة بدأت فعالياتها بقرى البربا والعوامل بحري والعوامل قبلي والخلفية بمركز جرجا بإشراف، ومشاركة الدكتورة منى حنا مقرر مناوب فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج والدكتورة سهير الجميل عضو فرع المجلس.

الحملة الممتدة لطرق الأبواب

من الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدي أمانة»، تستمر على مدار شهرين، ويتم تنفيذها بعدد من قري مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.