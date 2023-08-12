«القومي للمرأة» ينفذ حملات للتوعية بالمشروعات التنموية في الشرقية

أكدت الدكتورة عايدة عطية، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، تنفيذ حملة طرق أبواب تحت عنوان «بلدي أمانة» بعدد من قرى ومراكز ومدن المحافظة، بهدف تعزيز دور المواطن الإيجابي في نشر المعلومات الصحيحة، والتصدي للشائعات ورفع الوعي المجتمعي حول التحديات التي يواجهها المجتمع المصري.

استهداف 67728 شخص في 29 قرية

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، أن الحملة استهدفت 67728 من السيدات والرجال والأطفال في 29 قرية بمراكز (الزقازيق – بلبيس – فاقوس - صان الحجر)، إضافة إلى تنظيم 13800 زيارة منزلية وذلك للتعريف بأهمية تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة حياه المواطنين وكذلك رفع الوعي المجتمعي للتحديات التي يواجهها المجتمع للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة .

دور الرائدات الريفيات وأعضاء الفرع

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية إلى أهمية دور الرائدات الريفيات وأعضاء الفرع والمتطوعات ومشاركتهن الفعالة في تنفيذ حملة طرق الأبواب ومبادرة تنمية الأسرة المصرية والدورات التدريبية المقدمة بالتعاون مع مديرية الأوقاف حيث تم تنفيذ 3 ندوات لتوعية المواطنين بقرى (الجوسق – الزنكلون – البيروم ) بمراكز بلبيس والزقازيق وفاقوس.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لتحفيزهن وتشجيعهن على المشاركة الجادة والفاعلة في القضايا التي تمس الوطن، والعمل على تمكينهن اقتصادياً واجتماعياً لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن المرأة ستظل شريكا أساسيا وقاسما مشتركا مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع.