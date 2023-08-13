مد استقبال اشتراكات مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو حتى نهاية أغسطس

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مد استقبال اشتراكات مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو للدورة الـ39، المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل، حتى نهاية أغسطس الجاري.

معلومات عن جائزة ممدوح الليثي

مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو للأفلام الروائية الطويلة، مسابقة سنوية ينظمها مهرجان الإسكندرية، ويمول جوائزها عائلة السيناريست الراحل ممدوح الليثي، يمثلها الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، وتهدف إلى تشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر.

كما تهدف إلى توثيق العلاقة بين المبدعين الشبان، وبين الوسط السينمائي في مصر وخارجها، وتعلن نتائجها في حفل افتتاح المهرجان، بحضور المتسابقين الفائزين، دون الإفصاح عن القيمة المالية لكل منهم، وترتيبهم في الجائزة، قبل إعلان النتائج بشكل نهائي.

موعد انطلاق مهرجان الإسكندرية

ومن الجدير بالذكر، أن مهرجان الإسكندرية تقام دورته هذا العام، خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الأمير أباظة، يشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.