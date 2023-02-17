ندوة تكريم سما إبراهيم في مهرجان الإسكندرية السينمائي اليوم

تنظم إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، ندوة تكريم للفنانة سما إبراهيم، ظهر اليوم، داخل قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وذلك بعد حصولها على درع هيباتيا الذهبي في حفل افتتاح الدورة التاسعة، أمس الخميس، تكريما لعطائها المستمر ودعمها للأفلام القصيرة.

ومن المقرر أن تتحدث سما إبراهيم عن أبرز محطات مسيرتها الفنية، والشخصيات التي أسهمت في تكوين شخصيتها الفنية، وأبرز الأدوار التي تعتز بها في مشوارها المهني.

علاقة الصحة بالأفلام

وفي سياق مختلف، تقام ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، ندوة بالتعاون مع ملتقى ميدفست إيجيبت، عصر اليوم الجمعة، التي تشهد عرض أفلام تتحدث عن علاقة الصحة بالأفلام، بحضور الفنان مينا النجار، مؤسس الملتقى، ويدير الندوة دكتورة جيداء مكي، أستاذ أمراض المخ والأعصاب واستشاري طب النوم بكلية الطب جامعة الإسكندرية بحضور صناع الأفلام والكتاب.

تفاصيل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يذكر أن الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من المقرر إقامتها خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجاري، وجرى حفل الافتتاح مساء أمس الخميس.