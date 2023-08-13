لانتخاب مجلس إدارة.. بدء انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز شباب كفر الشيخ

شهدت مراكز شباب كفر الشيخ، بدء انعقاد الجمعيات العمومية وفق جدول زمني على مستوى المحافظة بإشراف مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وهي الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على انعقاد الجمعيات العمومية، سواء لانتخاب مجلس إدارة كامل أو استكمال أعضاء مجالس الإدارة طبقاً للائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فتح باب الترشح لعدد 47 مركز شباب بجميع الإدارات

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّه تمت دعوة الجمعية العمومية، وفتح باب الترشح لـ 47 مركز شباب بجميع الإدارات على جميع مقاعد مجلس الإدارة، ما بين استكمال مجلس الإدارة أو انتخاب مجلس كامل، على الأماكن الشاغرة بمجالس الإدارة على مستوى المحافظة.

وأشار «محروس»، إلى أنّه قد تقدم 106 لعضوية مراكز الشباب ما بين «رئيس - نائب رئيس - أمين صندوق - أعضاء شباب»، وجاري استكمال باقي دعوات الجمعيات العمومية التي تمتد دعوتها حتى 31 أكتوبر، ويتم انعقاد الجمعيات العمومية لها حتى 14 ديسمبر 2023، لافتاً أنّ انعقاد الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية بدأ في 11 أغسطس ويستمر حتى 30 نوفمبر المقبل بإشراف قضائي.

تحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارات

جدير بالذكر، أنّه تم تحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجالس إدارات مراكز الشباب بكفر الشيخ سواء التي بها بند انتخاب أو استكمال ولمدة سبع أيام من تاريخ دعوة الجمعية من الساعة التاسعة حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن تُعقد الجمعيات خلال 45 يوما من تاريخ توجيه الدعوة، حيث يتم تنفيذ الجمعيات من خلال إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، بحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية برئاسة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وطاهر الخولي، مدير إدارة الهيئات الشبابية، وأعضاء اللجنة العليا والفرعية للدورة الحالية.