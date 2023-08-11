«شباب كفر الشيخ» تعلن جدول ترتيب المجموعات لدوري المراكز

انتهت لجنة المسابقات، من مناقشة تقارير مراقبي مباريات دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، مع اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة قبيل انطلاق مباريات الأسبوع الرابع من عُمر الدوري، الأحد المقبل.

جدول ترتيب المجموعات لدوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، جدول ترتيب المجموعات للدوري في نسخته العاشرة، عقب انتهاء الأسبوع الثالث، بعد أن أطلقته وزارة الشباب والرياضة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات ودعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنٌ فريق محلة دياي، تصدر المجموعة الأولى بسبع نقاط، كما تصدر فريق شباس الشهداء المجموعة الثانية بتسع نقاط، وتصدر فريق روينة المجموعة الثالثة بتسع نقاط، أما عن المجموعة الرابعة كانت الصدارة لفريق الربع بست نقاط.

دوري مراكز شباب كفر الشيخ

وتستقبل ملاعب مراكز الشباب الأحد المقبل، مباريات الأسبوع الرابع من عُمر دوري مراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق دوري مراكز الشباب بالمحافظة.