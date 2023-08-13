تدريبات رياضية ومشغولات فنية لذوي الهمم بمراكز الشباب في الإسكندرية

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن المديرية بناءاً على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تولي اهتمام كبير لذوي الهمم وننوع لهم الأنشطة الرياضية والفنية وغيرها لدمجهم في المجتمع وحتى يشعرون بأنهم جزء من المجتمع ولتفريغ طاقاتهم فيما يفيد.

تنمية مهارات ذوي القدرات.

وأشارت الدكتورة صفاء الشريف إلى أن مكتب قادرون باختلاف، نظم تدريبات رياضية ومشغولات فنية بمركز تنمية الفنون والإبداع بمركز شباب السيوف، في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، في ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على جميع المستويات لتلك الشريحة، لتنمية مهارات ذوي القدرات وصقلهم، علاوة على تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوى البدني لديهم، بالإضافة إلى تنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية.

الاستعانة بالمتخصصين.

وأضافت «الشريف»، أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية دائماً تستعين بذوي الخبرة والمتخصصين في العديد من الأنشطة وخاصة المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة لسهولة التواصل معهم وتوصيل المعلومة إليهم ليستفيد الجميع أكبر استفادة من تلك الأنشطة.