بعد ظهوره في إعلان دورة الألعاب البارالمبية.. إبراهيم حمدتو إرادة تهزم الإعاقة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، صورة للاعب التنس الاحترافي الدمياطي من متحدي الإعاقة إبراهيم حمدتو، اليوم، والتي ظهرت في الإعلان الرسمي لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وتمت مشاركتها على نطاق واسع وتم نشرها على صفحة مديرية الشباب والرياضة بدمياط، حيث يفتخر به أبناء دمياط كونه من أبنائها، حيث إنه يلعب بطريقة غريبة جدا واحترافية جعلته متميزاً يفتخر به أبناء دمياط، فهو مثال يحتذى به في الصمود والتحدي والإرادة القوية والعزيمة والتى جعلته يحوز إشادة العالم أجمع بالمستوى الذي ظهر به، البطل الذي أشادت به كل الصحف العالمية بطريقة لعبه وسط تصفيق حار من الجميع في دورة الألعاب البارالمبية.

لُقب بمعجزة تنس الطاولة البارالمبي

عرف عن هذا البطل أنه صاحب العزيمة والإصرار والتحدي، الرجل الذي جعل العالم كله يقف له احتراما بسب الموهبة التي يتمتع بها والطريقة التي يلعب بها، حيث يمسك المضرب بفمه ويرفع قدمه ليطلق الكرة فلا يوجد مستحيل فيستخدم كل حواسه بدلا من ذراعيه اللذين فقدهما، فشارك بهذه الطريقة في اللعب في دورتين بارالمبيتين ولقب بمعجزة تنس الطاولة البارالمبي.

حمدتو: لا تعتبر قدراتك محدودة وثابتة

وكتب حمدتو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كلمة شهيرة لكل متابعيه: «الشخص الذي يعتقد أن النجاح سببه الموهبة أو الذكاء، لن يبذل مجهوداً كبيراً لتحقيق ما يريد، باعتبار النجاح محددا سلفاً حسب صفات كل شخص، لتكون مثابراً، لا تعتبر قدراتك محدودة وثابتة.. لست ذكياً أو غبياً.. لست قوياً أو ضعيفاً.. القدرات الذهنية والنفسية تنمو مع الإنسان بقدر ما يعمل على تدريبها وتطويرها.. فهي كالعضلة، لو أهملها ستضمر وتذوي.. لو قال لك ابنك إن مخه يؤلمه حين يحاول حل مسألة حسابية معقدة، قل له: إن الصعب لا يظل صعباً بالممارسة، وإن الإحساس بالصعوبة معناه أن عقله ينمو ويكبر.. واطلب منه أن يستريح ويعاود المحاولة لاحقاً، كي يكتسب مخه هذه المهارة الجديدة».

هذه الكلمات التى كتبها البطل المصري والتي تعد مبادئ حياتية وكلمات حماس وإرادة تعطي لكل من يقرأها طاقة إيجابية وبادرة أمل، فعلمياً، هناك بالفعل روابط عصبية جديدة، تتكون عند تكرار أي مهارة، لدرجة أن مناطق في المخ تكبر -حرفياً- بفعل الخبرة والممارسة المستمرة للأنشطة المسؤولة عنها.