والدة بطل من ذوي الهمم: «الرئيس جبر بخاطر ولادنا وخلق لهم قيمة».. «فيديو»

قالت فجر كمال، والدة علي هاني، بطل مصر في البلياردو وألعاب القوى، إنّ نجلها يحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحةً: «كنا في ظلام والله بعث لنا الرئيس عبدالفتاح السيسي وطلع ولادنا للنور، كنا مهمشين والرئيس جبر بخاطر ولادنا».

وأضافت «كمال»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «دلوقتي نقدر ندخل في أي مكان، عامل لنا حقوق وأماكن ماكنتش موجودة نهائيا، قدر ولادنا وحسسنا إن لهم مكان في المجتمع».

احتفالية قادرون باختلاف

وحول مشاركة ابنها في احتفالية قادرون باختلاف، قالت والدة علي هاني بطل مصر في البلياردو وألعاب القوى: «بتفرق معاه، وبلاقيه ماسك التليفون ويتفرج عليها أكثر من مرة من حبه في الرئيس، ربنا يجبر بخاطره زي ما جبر بخاطر ولادنا كلهم».

وأشارت، إلى أن ابنها يحب الرياضة جدا: «الرئيس فتح لنا مكان في مركز شباب الجزيرة يخص ذوي الهمم، وخلق حافز أكتر إنه يتعلم رياضتين بدلا من رياضة واحدة وحصل على أكثر من 60 ميدالية».

هاني علي مرشح للانضمام إلى منتخب مصر

وأكدت: «دلوقتي بقينا عالميين في لعبة ألعاب القوى، ومرشحين إننا نسافر مع منتخب مصر، وبالنسبة لوضع ذوي الهمم، فهو مختلف تماما عن ذي قبل، كنا بنتدارى بأولادنا ومش بنقدر ناخدهم لأماكن عامة، لكن دلوقتي بمشي بابني وأي حد بيتعامل معاه بمنتهى الحب».