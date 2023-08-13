أبو الغيط يرحب بإنقاذ الخزان النفطي المتهالك «صافر» قبالة سواحل اليمن

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه باستكمال المرحلة الطارئة من عملية تفريغ الخزان النفطي المتهالك «صافر»، الموجود قبالة السواحل اليمنية، بما يحول دون وقوع كارثة بيئية وإنسانية تهدد منطقة جنوب البحر الأحمر.

ترحيب أمين عام الجامعة العربية بتفريغ «صافر»

وقال أبو الغيط، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، «تويتر» سابقاً، اليوم الأحد: «أرحب باستكمال المرحلة الطارئة من إنقاذ الخزان النفطي المتهالك صافر قبالة السواحل اليمنية، بما حال دون وقوع كارثة بيئية وإنسانية»، وتابع بقوله: «الشكر موصول لكل من ساهم في ذلك العمل التعاوني، إقليمياً ودولياً».

اكتمال سحب النفط الخام من الخزان «صافر»

وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق، عن اكتمال أعمال سحب النفط الخام من الخزان العائم «صافر»، وهو عبارة عن ناقلة نفط متهالكة، كانت تحمل على متنها نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام، وكانت هناك مخاوف من وقوع مخاطر كارثية وشيكة بها، نتيجة أي تسرب أو غرق أو انفجار محتمل.