«القومية للأنفاق» تكشف تفاصيل التشطيبات النهائية لمحطة جامعة الدول العربية

على قدم وساق، يجري العمل في محطة جامعة الدول العربية، حيث تقدمت الأعمال بشكل ملحوظ، وظهرت الملامح الرئيسية للمحطة، بداية من سلم الدخول والخروج، ثم صالة حجز التذاكر، ثم الأرصفة وأعمال تجهيزها وفق المعايير العالمية، فضلاً عن المصاعد الكهربائية وأعمال الإنارة في المحطة.

محطة مترو الأنفاق

الهيئة القومية للأنفاق، أكدت في تقرير لها، تقدم الأعمال بمحطة جامعة الدول العربية، ضمن أعمال الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث، موضحة أن مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، يمتد بطول 17.7 كم، وتشتمل على عدد 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة، وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

محطة مترو جامعة الدول العربية

يجري تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات، وتشتمل على (4) محطات نفقية، وهى «ناصر- ماسبيرو- صفاء حجازي - الكيت كات»، وهو الجزء الذي تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى.

ويمتد الجزء الثاني بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات ـ محطة نفقية «السودان» و4 محطات علوية «إمبابة- البوهي- القومية العربية- الطريق الدائري»، ومحطة سطحية المحطة النهائية عند محور روض الفرج.

أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطات 3 محطات نفقية «التوفيقية- وادي النيل- جامعة الدول»، ومحطـة علوية جامعة القاهرة ومحطة سطحية بولاق الدكرور.