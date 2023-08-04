أسامة الأزهري يحكي عن أنبياء عاشوا على أرض مصر.. أولهم سيدنا إدريس

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن قصة حياة سيدنا يوسف – عليه السلام – الذي ساقته الأقدار ليعيش في أرض الكنانة، بعد أن تلقفته الأقدار المحفوفة بالعناية الإلهية، من حضن أبويه ليكبر بقصر عزيز مصر، تؤكد أنها «تجربة حياة امتلأت بالمشاعر والمعاني والفيوضات الإلهية والفتوحات.. وامتلأت بالمفاتيح والعلوم والخبرات.. بل تجربة حياة نادرة من أعظم تجارب الحياة عبر التاريخ».

الأزهري: «يوسف» و«موسى» أكثر الأنبياء تماسا وتفاعلا مع أرض الكنانة

وأضاف «الأزهري»، خلال تقديمه لبرنامجه المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ سيدنا يوسف - عليه السلام، مع سيدنا موسى، من أكثر الأنبياء تماسا وتفاعلا مع أرض الكنانة مصر ويسبقهم سيدنا إدريس - عليه السلام - في ذلك، وهو الذي ولد ونشأ وعاش وجاءته النبوة وفاضت منه الحكمة والعلوم وأمضى حياته كامله على أرض مصر.

تقاطع حياة سيدنا موسى مع أرض مصر في أحداث عظيمة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، «حياة سيدنا موسى -عليه السلام شهدت تقاطعا كبيرا مع أرض الكنانة ليشهد أحداث عظام تمتد من بلاط الملك حيث يسكن فرعون الذي أدعى الألوهية إلى أن احتك بشرائح مختلفة من الشعب والمجتمع المصري وظهرت آيات الحكمة ومعادن البصيرة التي أفاضها الله عليه في مصر خاصة لحظة التجلي الأعظم عليه في جبل طور سيناء على أرضها المباركة».