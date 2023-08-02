أسامة الأزهري: قصة سيدنا آدم في القرآن الكريم تمنح أملا لكل إنسان تائب

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن قصة سيدنا آدم بداية المسيرة والحكاية وأودع الله في نبيه آدم قوانين ستظل سارية في أبنائه ليوم القيامة، قائلا: «آدم هو المرآة التي جُمعَ فيها القوانين الكلية وهو مشهد التأسيس للمسيرة الآدمية».

وأضاف الأزهري، خلال حواره ببرنامج «مساء DMC»، مع الاعلامي رامي رضوان، على قناة DMC أن كوكب الأرض أسبق بكثير من نشأة الحياة الإنسانية، لافتا إلى أن علماء الفيزياء الكونية ونشأة الكون يقولون إن عمر كوكب الأرض 4.5 مليار سنة، وهو ما زال تتعاقب عليه الأطوار ويوضع الله عليه المقادير لتقود العباد.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إلى أن كلام الله سبحانه وتعالى عن قصة خلق سيدنا آدم في القران الكريم يعطي أمل لكل إنسان أن يتوب، متابعا: «وارد الإنسان يعصى ثم يتوب وربنا يفتح باب التوبة دائما وأراد الله أن يوجد في هذا الجنس قابلية للخطأ والصواب وكأنها حكمة تقول للإنسان أنت عرضة للخطأ والصواب».