عمرو دياب يعود إلى لبنان بعد غياب 12 عاما

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم، في العاصمة اللبنانية بيروت، 19 أغسطس الجاري، بعد غياب دام لأكثر من 12 عامًا.

وروج عمرو دياب، للحفل المرتقب، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر بوستر الحفل الدعائي على «إنستجرام»، وكتب: «أول حفل لعمرو دياب في لبنان بعد غياب 12 عاما»، مُعربًا عن آماله، بأن يكون الحفل بمثابة ليلة فنية مختلفة في كل شيء، وتجربة لا مثيل لها.

وكان عمرو دياب، أحيا حفلًا ضخمًا الجمعة الماضية، هو الأضخم بين حفلات صيف الساحل الشمالي 2023، حيث أطل على جمهوره بأغنية «يا أنا يا لأ»، التي بدأ بها مجموعة أغنياته ومنها، ده لو اتساب، بحبه، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، راجع، انتي لسه، أيام وبنعيشها، كان طيب، يتعلموا، هتدلع، كما قدم أغنياته الجديدة يا ليل ووالله أبدا بناء على طلب الجمهور.