عمرو دياب الأعلى استماعا على «أنغامي» في يوليو بمعظم الدول العربية

نشرت منصة «أنغامي»، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغاني التي تصدرت الاستماع في معظم الدول العربية لشهر يوليو، في كل من مصر والسعودية والعراق والجزائر والمغرب وتونس.

وتصدرت أغنية أحمد سعد، الاستماع في مصر، حيث أحتلت أغنية «اختياراتي» المركز الأول، وأتت أغنية «خلص على قلبي» للهضبة عمرو دياب في المركز الثاني، فيما جاءت أغنية «مخاصماك » لنوال في المركز الثالث.

الأغاني المتصدرة تريند أنغامي في السعودية

وفي السعودية جاءت أغنية «خلص على قلبي» للهضبة عمرو دياب بالمركز الأول، وفي المركز الثاني أيضا تصدرت أغنية «قولي اسمي» لعمرو دياب، وجاءت أغنية «اختياراتي» لأحمد سعد في المركز الثالث.

وبالانتقال إلى لبنان، تصدر ناصيف زيتون، قوائم الاستماع بأغنية «حبيبي وبس» فى المركز الأول، وجاءت أغنية «إنت» لسيف نبيل في المركز الثاني، فيما احتلت أغنية «بتمايل على الـBeat» لـ إليسا المركز الثالث.

وفي العراق تصدر عمرو دياب بأغنية «قولي اسمي» المركز الأول في الاستماع، فيما احتلت أغنية «عاشق مجنون» لمحمود التركي المركز الثاني، وجاءت أغنية «خلص على قلبي» لعمرو دياب في المركز الثالث.

وفي تونس تصدرت أغنية سمارا «Quavo»، وفي المركز الثاني أغنية Kaso (Yamma.

أما في الجزائر فقد احتلت أغنية «Zarzour» لأرتيست المركز الأول للاستماعات.