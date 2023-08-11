تفاصيل حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي.. فتح الأبواب عصر اليوم

يحيي النجم عمرو دياب حفلاً غنائياً كبيراً، مساء اليوم الجمعة، بمدينة الساحل الشمالي، ضمن احتفالات موسم صيف 2023، ومن المتوقع توافد الجماهير إلى الحفل بأعداد كبيرة بعد نفاد التذاكر خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال مصدر من الجهة المنظمة للحفل، لـ«الوطن» إن أبواب مقر الحفل ستفتح أمام الجماهير عصراً، ومن المقرر صعود عمرو دياب على المسرح ما بين الساعة 10 و11 مساء.

وأوضح المصدر أن هناك تشديدات أمنية مشددة عند كل مداخل ومخارج الحفل لتيسير إجراءات دخول وخروج الجماهير بسلاسة.

وأشار المصدر إلى أن الفنان أحمد عصام، سيكون متواجداً بألعابه النارية في الحفل، إذ يحرص عمرو دياب على وجوده دوماً معه في حفلاته.

عمرو دياب يُقدم باقة من أبرز أغنياته في حفل الساحل الشمالي

ومن المقرر أن يُقدم عمرو دياب باقة من أبرز أغنياته في حفل الساحل الشمالي، ومنها «يا ليل»، التي تعاون فيها الهضبة مع ابنه «عبد الله»، وهي من كلمات أمير طعيمة، ولحن عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «والله أبدًا» من كلمات ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع عادل حقي، وأغنية «خلص على قلبي» التي تصدرت المراكز الأولى على تطبيق أنغامي.

حفل عمرو دياب في لبنان

ويستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 19 أغسطس الجاري، بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات في بيروت، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا جماهيرًا كبيرا.