عمرو دياب يحيي حفلا في الساحل الشمالي غدا ضمن موسم صيف 2023

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء غد الجمعة، في الساحل الشمالي، ضمن احتفالات موسم صيف 2023، ومن المتوقع أنّ يشهد الحدث حضورا جماهيريا كبيرا.

ويشهد حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي، الذي سيُقام في جولف بورتو مارينا، العديد من المفاجآت، كما سيشدو بباقة من أشهر أغانيه، من ضمنها أحدث أعماله.

عمرو دياب يطير إلى لبنان بعد حفل الساحل الشمالي

ومن المُقرر، أنّ يطير عمرو دياب، بعد انتهاء حفل الساحل الشمالي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، إذ سيُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا هناك، ليلتقي جمهوره بعد غياب سنوات طويلة، يوم 19 أغسطس الجاري.

وكانت منصة «أنغامي»، قد كشفت مؤخرًا، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الأغاني التي تصدرت الاستماع في معظم الدول العربية لشهر يوليو، في كل من مصر والسعودية والعراق والجزائر والمغرب وتونس، وجاءت أغنية «خلص على قلبي» للهضبة عمرو دياب في المركز الثاني، بعد أغنية أحمد سعد «اختياراتي».

وتعاون عمرو دياب، مع ابنه «عبد الله» في أغنية «يا ليل»، وهي من كلمات أمير طعيمة، ولحن عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم، كما طرح أغنية «والله أبدًا» من كلمات ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع عادل حقي.