عمرو دياب يتألق في حفل الصيف بالساحل الشمالي

أحيا النجم عمرو دياب حفلا كبيرا في جولف بورتو مارينا هو الأضخم بين حفلات صيف الساحل الشمالي 2023.

وقبل انطلاق الحفل بساعات شهد طريق الساحل ترتيبات وإجراءات أمنية خاصة بسبب الزحام الذي شهده الطريق، واحتشد الآلاف في جولف بورتو مارينا قبل ظهور عمرو دياب مرددين أشهر أغانيه.

أغاني عمرو دياب فى الحفل

وكعادته أطل عمرو دياب على جمهوره بأغنية يا أنا يا لأ التي بدأ بها مجموعة أغنياته ومنها ، ده لو اتساب، بحبه، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، راجع، انتي لسه، أيام وبنعيشها، كان طيب، يتعلموا، هتدلع، كما قدم أغنياته الجديدة ياليل و والله أبدا بناء على طلب الجمهور.

عمرو دياب يستعد لحفل بيروت

ويستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في بيروت يوم 19 أغسطس الجاري وهو أول حفل له في لبنان منذ 12 عاما.