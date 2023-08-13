محافظ جنوب سيناء يشارك في ورشة عمل «شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية»

شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، في ورشة عمل بعنوان «شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية مستدامة»، بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، وسليفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، وممثلي وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، ومدير مطار شرم الشيخ، وممثلي القطاع السياحي، وممثلي جميع الجهات المعنية.

إجراءات المحافظة لتفعيل مفهوم المدن المستدامة

واستعرض محافظ جنوب سيناء المؤتمر عددا من الإجراءات التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة والوزارات المعنية لتفعيل وتأصيل مفهوم المدن المستدامة متمثلا في مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمية في هذا المجال التي تم تخطيطها وتنفيذها على أسس ومعايير مستدامة في تكامل واتساق مع مشروع جرين شرم و مشروعات الطرق والكباري بالمعايير الدولية من هيئة المواصفات، و زراعة و لاندسكيب بامتداد تلك الطرق، وتجهيز حاره للدراجات بجميع طرقات المدينة مع إنشاء عدة محطات للدراجات، مع توزيع ما يقرب من 150 دراجة على الشباب بالمدينة.

استخدام الطاقة النظيفة من أهم المشروعات للحفاظ علي البيئة

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أنه من المشروعات الهامة مشروعات الطاقة الشمسية سواء بواسطة الدولة وبمشاركة القطاع السياحي والفنادق في تنفيذ محطات طاقة شمسية فوق أسطح مباني الفنادق بطاقة إجمالية تصل إلى 4.5 ميجاوات بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن إجمالي القدرة الكهربية المنتجة حاليا من الطاقة الشمسية بشرم الشيخ تصل إلى 40 ميجاوات على الساعة وستصل بعد الانتهاء من المرحلة الثانية إلى 50 ميجاوات على الساعة تمثل حوالي 17.5% من أقصى حمل كهربي عام 2021، فيما يقلل من الانبعاثات الكربونية بحوالي 125 طن نتيجة لاستخدام الطاقة الخضراء النظيفة، مشيراً إلى إنارة المدينة بأعمدة كهربائية تعمل بألواح الطاقة الشمسية بإجمالي 1723 عمود إنارة، وإنشاء عدد 5 محطات للطاقة الشمسية بشرم الشيخ بقدرة إجمالية تقدر ب 35 ميجا وات ومن المستهدف زيادة محطات الطاقة الشمسية لتصل لتغطية المدينة بالطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 160 ميجا وات.