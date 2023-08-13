«الشباب والرياضة» بالوادي الجديد تشارك في فعاليات محاكاة مجلس الشيوخ

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد في فعاليات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري، الذي تنظمه إدارة البرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بحضور الفائزين في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، تحت شعار «الواقع السياسي والاقتصاد المصري من رؤى، وفرص، وتحديات»، ابتداء من 12 أغسطس حتى 16 من أغسطس من العام الجاري.

مشاركة شباب الوادي الجديد تفسح المجال لتحقيق آمال وطموحات الواقع المصري

وقال بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي، إن المؤتمر يهدف إلى إفساح المجال لرؤي وأطروحات المشاركين عن الواقع المصري الراهن ولاسيما في جانبيه السياسي والاقتصادي، والرؤي والطموحات للتنمية الشاملة والمستدامة، وكذا التحديات الاقتصادية في إطار التنمية فالواقع السياسي بكل بساطة هو سديم من الأفراد تم تشكيلهم عبر طيف متداخل ومتفاعل من الأفكار حتى تصبح جزءاً من نفس الواقع نفسه ومساهمة فعل في تشكيلة واكتساب هويته.

تميز الشباب الحقيقي في الإبداع والأفكار الجادة التي تخدم مصلحة الوطن

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، أن مشاركة الشباب في نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية تعكس نهجاً راسخاً في توجيهات القيادة السياسية للاستثمار في بناء الإنسان، وتعزيز مشاركتهم في التنمية، وتمكينهم وتوفير البيئة المحفزة للإبداع وجميع الإمكانات اللازمة لتحقيق الريادة والتميز بشتى المجالات وأفكارهم الخلاقة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن حث الشباب على تقديم أفكارهم ومقترحاتهم ورؤاهم نحو استشراف المستقبل بفكر استباقي، يترجم مسيرة نجاح وتميز الجمهورية الجديدة الداعمة للشباب المصري في كل المجالات.