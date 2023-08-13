وظائف خالية من «الشباب والرياضة».. رواتب مجزية وأرباح سنوية

أعلنت الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، التابعة للإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، عن حاجة إحدى الشركات لموظفين للعمل بها، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت»، ومؤسسة «كير مصر للتنمية»، من خلال مبادرة توظيف مصر.

وتتمثل الوظائف التي تتطلبها الشركة، في احتياجها لأفراد أمن، موضحة أن مميزات الوظيفة، هي: رواتب مجزية وتأمين طبي واجتماعي وتوفير وسيلة مواصلات للذهاب والعودة من العمل.

السن المطلوب للوظيفة حتى 45 عامًا

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة على صفحتها بموقع «فيس بوك»، أن شروط الوظيفة تتمثل في إجادة القراءة والكتابة وحسن المظهر، مشيرة إلى أن السن المطلوب للعمل من 21 سنة وحتى 45 سنة، لافتة إلى أنه على الراغب في التقديم للوظائف ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/H6UzRFQXdW

وظائف بمدينة الشروق

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة،عن احتياج شركة أخرى موظفين للتعيين بفرع الشركة في مدينة الشروق وتتمثل الوظائف المطلوبة في:

- مديرو أقسام

- مشرفو أقسام

- كاشير4

- منسق ممرات

- موظف استلامات

- موظف أمن

- شيف أجبان «ثلاجة»

- شيف جزار

- شيف خباز

- شيف أسماك

- شيف سخن

- باريستا

- بائع بقسم الخضار والفاكهة

- بائع بقسم الأجهزة المنزلية

- بائع بقسم الملابس

- فني صيانة كهرباء

- فني صيانة تبريد وتكييف

- فني صيانة سباكة

شروط التقدم للوظيفة

- مؤهل متوسط علي الأقل

- خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة

- ذكور و إناث

موقف واضح للتجنيد للذكور

مميزات الوظيفة:

- رواتب مجزيه تحدد حسب الخبرة

- يوم راحة أسبوعي

- أرباح سنوية

- تأمين طبي عائلي

- تأمين اجتماعي

وللتقدم للوظيفة يتم ملء الاستمارة التالية (من هنــــــــــا)