مخدرات بـ200 ألف جنيه.. حبس تاجري استروكس بالمعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة، حيث تخصص نشاطهما في التصنيع والإتجار في مخدر الاستروكس بأحد المنازل بدائرة قسم شرطة المعصرة، وكلفت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاتها بالتقارير الفنية.

كوَّنا تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار بالمخدرات

كشفت التحقيقات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بالقاهرة أن المتهمين مقيمان بدائرة القسم كوَّنا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وبيع المواد المخدرة بالشقة ملك أحدهما كائنة بدائرة القسم.

كمية من الزجاجات التي تحتوي على سوائل

أوضحت التحقيقات أن المتهمين تم ضبطهما أثناء تواجدهما بالشقة وعُثر بحوزتهما على كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام، وكمية من البودرة تستخدم في تصنيع الإستروكس المخدر وزنت 5 كيلو جرامات، كمية من الزجاجات التي تحتوي على سوائل وأسيتون يستخدم في عملية التصنيع، 60 كيسا بداخلها كمية من الإستروكس المخدر، كمية من الأكياس صغيرة الحجم فارغة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ200 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.