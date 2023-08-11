حملة أمنية في سوهاج وأسوان لضبط حائزي المخدرات والأسلحة النارية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان وسوهاج، حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية.

ضبط 5 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية، بندقية خرطوش، 3 فرد محلي الصنع، عدد من الطلقات بحوزة 6 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ عدد 807 أحكام قضائي متنوعة.

مديرية أمن سوهاج

ضبط عدد 27 قطعة سلاح ناري عبارة عن 2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 23 فردا محلي بحوزة 16 متهما لـ4 منهم معلومات جنائية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.