اعتماد برنامج الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، برنامج الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتنطلق فعالياته في الثامنة مساء الخميس 24 أغسطس على مدار 15 يوما متصلة، حتى الخميس 7 سبتمبر.

وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31، جرى تطويره ليتخذ شكلا جديدا يهدف إلى تقديم ألوان إبداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

مشاركات فنانين مصريين وعرب لأول مرة

وأضاف في بيان، أن الفعاليات تشهد مشاركات أولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب، إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة، وظهور عدد من نجوم التسعينيات، مشيرا إلى أن عدد الفعاليات هذا العام يصل إلى 45 حفلا، حيث يقام حفلين متتاليين على مسرح المحكى، إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجي استحدث وأعد لاستقبال الجمهور أثناء الدخول، موضحا أنه جرى وضع 5000 مقعد لضيوف الفعاليات، إلى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض، تيسيرا على الجمهور.

وأوضح داغر، أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من التظاهرات الراسخة، وأحد أهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة منذ ميلاده عام 1990، نجح في تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني.

فعاليات مسرح المحكى بالمهرجان

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته 31، يشمل عروضا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفوني، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقي، غالية بن على، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية.

بقيادة المايسترو محمد الموجي، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.