هل من حق الزوجة معرفة مرتب زوجها؟.. «العالمي للفتوى» يجيب «فيديو»

قالت الدكتورة أميرة رسلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إن العلاقات المالية بين الأزواج تكون وفق التوافق بينهما، لافتة إلى أن هناك فروق فردية من سيدة إلى أخرى.

أميرة رسلان توجه رسالة للزوجة التي تريد معرفة مرتب زوجها

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، بإحدى حلقات برنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الأحد: «في زوجة بتبقى عاوزه تعرف مرتب زوجها، وهو من باب التراضي بينهما بيعرفها، من باب الأمان بينهما حتى تكون مطمئنة للمستقبل، وهناك زوجة أخرى لا يهمها سوى أن يوفر لها مطالبها التي تريدها وفق استطاعته».

الإنفاق على الزوجة إلزام للزوج

وتابعت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية: «الله ألزم الزوج بـالإنفاق على الزوجة، ولازم يكون سعيد إنه بيقدم الدور ده حتى ولو هي بتشتغل حتى يشعر إنه سندها، وهى لازم تشكره على دوره وتساعده قدر استطاعتها حتى يشعر أنها مصدر أمان له».