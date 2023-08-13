مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادثين متفرقين بكفر الشيخ

لقي شخص مصرعه وأُصيب 3 آخرين بإصابات مختلفة في حادثين متفرقين بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، كما يتلقى المصابون العلاج اللازم باستقبال المستشفى.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوصول مستشفى كفر الشيخ العام جثة ومصابين في حوادث متفرقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، والمصابين يتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم.

بالفحص تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، وفاة «ي.ع.ي»، 45 سنة، من قلين، إثر انقلاب دراجة نارية، كما تبين إصابة كل من «ي.ي.أ»، 35 سنة، و«ع.ش.ا»، 43 سنة، بجروح وكدمات في مشاجرة بدسوق، وأُصيب، «ي.م.ع»، 17 سنة، من سيدي سالم، بجروح متفرقة في انقلاب دراجة نارية.

نقل جثة المتوفى إلى المشرحة وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، كما جرى أيضاً تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، والحالات مستقرة باستقبال المستشفى تحت الملاحظة والعلاج.