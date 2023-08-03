إصابة 5 أشخاص في حوادث تصادم متفرقة بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص في حوادث تصادم متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوصول 5 أشخاص مصابين في حوادث متفرقة إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، والحالات مستقرة باستقبال المستشفى تحت الملاحظة والعلاج.