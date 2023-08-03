رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إصابة 5 أشخاص في حوادث تصادم متفرقة بكفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
08:49 ص | الخميس 03 أغسطس 2023
مستشفى كفر الشيخ العام

مستشفى كفر الشيخ العام

أصيب 5 أشخاص في حوادث تصادم متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوصول 5 أشخاص مصابين في حوادث متفرقة إلى مستشفى كفر الشيخ العام. 

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، والحالات مستقرة باستقبال المستشفى تحت الملاحظة والعلاج.

 

اقرأ المزيد:

إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

إصابة 3 بينهم طفلة في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

إصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حوادث متفرقة بكفر الشيخ
بقلم مصطفى عنز