صحة مطروح: بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مارينا الساحل الشمالي

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، منذ قليل، عن بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى مارينا الكائنة في الساحل الشمالي لأول مرة، بعد مدها بأجهزة غسيل كلوي وطاقم طبي وتمريض متخصص في الكلى، تحت إشراف مديرية الصحة بمطروح.

أول حالة غسيل كلوي في مستشفى مارينا

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن مستشفى مارينا المركزي استقبل، اليوم الأحد، أول حالة غسيل كلوى، منذ إنشاء المستشفى، وإجراء أول جلسة غسيل كلوى بوحدة الغسيل الكلوي المستحدثة طبقًا لتوجيهات وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ورعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بكافة التجهيزات والالتزام بكافة معايير الجودة ومكافحة العدوى.

أجهزة غسيل كلوي بمستشفى مارينا

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مارينا المركزي يعمل بطاقة استيعابية عدد 2 ماكينة غسيل كلوي، قابلة للزيادة وحتى 4 ماكينات غسيل كلوى من احدث الأجهزة.

وأوضح وكيل الوزارة ببيان أن مستشفى مارينا المركزي يقدم خدمات طبية متعددة كالاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية الصباحية والمسائية في مختلف التخصصات، مثل الأسنان والباطنة والرمد والأنف والأذن والنساء والجراحة العامة والعظام، بالإضافة إلى خدمات العناية المتوسطة وصيدلية مجانية لصرف الأدوية، وخدمات الأشعة العادية والموجات الصوتية وخدمات المعامل والتحاليل الطبية.