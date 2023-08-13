الانتهاء من التحضيرات النهائية لمؤتمر مهرجان القاهرة للدراما

انتهى القائمون على المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة الثانية، من مهرجان القاهرة للدراما، التي تأتي تحت شعار «60 سنة دراما».

ومن المقرر أن يقام مهرجان القاهرة للدراما، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، الخميس 24 أغسطس الجاري.

ويوزع خلال حفل مهرجان القاهرة للدراما، العديد من الجوائز، أبرزها أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

وأقيمت الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، بمشاركة عدد كبير من النجوم، في مركز المنارة، أبرزهم المخرج تامر محسن، من أعضاء لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة للدراما، والتي ترأستها المخرجة إنعام محمد علي، وضمت لجنة التحكيم أيضًا الفنان أحمد السقا، محمد ممدوح، صابرين، ورئيس المهرجان هو الفنان يحيى الفخراني، وتتكون اللجنة التأسيسية للمهرجان من: الفنانة داليا البحيري، لقاء سويدان، نجلاء بدر، أيمن عزب، بشرى، نهال عنبر، وعدد آخر من الفنانين.