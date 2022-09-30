منى الشاذلي تشيد بدور «المتحدة» في نجاح مهرجان القاهرة للدراما

أشادت الإعلامية منى الشاذلي، بالدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، وقالت إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت المهرجان للجمهور، وكانت قوة دافعة له، فلها كل الشكر لاهتمامها ورؤيتها، كما وجهت الشكر لكل من شارك في المهرجان.

تكريمات مبتكرة في مهرجان القاهرة للدراما

وأضافت منى الشاذلي خلال تقديم برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «CBC»، اليوم الجمعة، أنه بالرغم من كم النجوم والنجمات العظماء في الدراما بأجيال مختلفة الذين حضروا إلا أن أهم ما كان يميز مهرجان القاهرة للدراما تلك الروح التي كانت موجودة في كل أروقة المكان، روح من المحبة والألفة والتشجيع والامتنان من أجيال لأجيال.

ولفتت إلى أن احتفالية مهرجان القاهرة للدرما في دورته الأولى رائعة، وكانت بها مجموعة من التكريمات المبتكرة التي جرى تقديمها، وبالرغم من أنهم كلهم نجوم ساطعة لكن أكبر نجمين كانا موجودين في تقديرها هما الفنان الكبير يحيى الفخراني في منتصف المسرح بثقله وأهميته وبصمته التي أعطت الدورة الأولى للمهرجان دفعة كبيرة للغاية، والنجم الثاني الرائع الدكتور أشرف زكي الذي استطاع اصطحاب كل هذه الأسماء.

المهرجان كرم الممثلين الكبار

من جانبه، أكد المخرج الكبير جمال عبدالحميد، خلال استضافته بالبرنامج، أهمية إقامة مهرجان القاهرة للدراما: «أنا سعيد جدا، وسعيد بأن المهرجان كرم عددا كبيرا من الممثلين الكبار اللي مش بيشتغلوا بقالهم كتير، حاجة حلوة، وأشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة الممثلين والفنان الكبير يحيى الفخراني على المهرجان».