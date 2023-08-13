الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية 2023.. بينها بطاقة الترشيح

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان تنسيق المرحلة الأولى للكليات 2023، ويهتم الطلاب وأولياء الأمور في القسمين العلمي والأدبي، بمعرفة الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الحكومية 2023، على مستوى جميع المحافظات، لتجهيز هذه الأوراق والالتزام بمواعيد التقديم في الكليات التي تحددها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الحكومية 2023، وكل ما يهم الطالب بعد انتهاء تنسيق الثانوية العامة، وجاءت على النحو التالي:

1- طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني عقب ظهور النتيجة.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- أصل شهادة الثانوية العامة.

4- 8 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

5- صورة بطاقة الطالب الشخصية أو ولي الأمر.

6- استيفاء استمارة بيانات الطالب.

7- نموذج (2) جند للطلاب الذكور.

8- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

9- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

10- إيصال دفع المصاريف.

نتيحة تنسيق المرحلة الأولى للكليات

وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غدًا، نتيحة تنسيق المرحلة الأولى للكليات على مستوى جميع الجامعات المصرية، وكان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، قد وجه نصيحة لطلاب الثانوية العامة بالبحث عن المهارات والإمكانيات الخاصة بهم، التي تؤهلهم للالتحاق بالجامعة في برنامج طموح، يتوائم مع إمكانياته.