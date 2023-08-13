الساعات الأخيرة قبل إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2023: ترقب لمعرفة نسب القبول بالكليات

تشهد الساعات الأخيرة قبل إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2023 ونسب القبول بمختلف الكليات، ترقب الطلاب لإعلان النتيجة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، وكذلك الكشف عن مواعيد التقدم للكليات المختلفة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لكل جامعة.

الساعات الأخيرة قبل إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2023 ونسب القبول

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، مع الساعات الأخيرة قبل إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2023 ونسب القبول، أن المؤشرات الأولية لتنسيق التقدم للكليات يوضح انخفاضها عن العام الماضي للجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بعد الانتهاء من تحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023، مؤكدة أنه فور الإعلان عن الحدود الدنيا يمكن للطلاب التقدم مباشرة للالتحاق بالكليات.

تنسيق الجامعات 2023

وتعلن وزارة التعليم العالي، غدا الإثنين، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 بمختلف الشعب الدراسية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن تعلن نتيجة القبول بالكليات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.