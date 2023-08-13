مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2023 بالمحافظات

بعد انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2023، للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، ينتظر بعض طلاب الثانوية العامة مؤشرات التنسيق بالنسبة للجامعات الخاصة للالتحاق ببعض الكليات.

فيما أفادت مصادر داخل وزارة التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات، بأن معدلات مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2023، لطلاب الثانوية العامة 2023، تتجه إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات عن العام، في ظل القواعد والضوابط التي يسير بها العمل في ذلك النحو، وفقاً قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة

تستعرض «الوطن»، مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة وفقاً لما أكدته مصادر بوزارة التعليم العالي، بأنه لن تختلف بدرجة كبيرة عن العام الماضي، فيما تأتي مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2023 متقاربة للحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2022 على النحو التالي.

تنسيق الجامعات الخاصة

كليات الهندسة 68%.

كليات الأسنان 80%.

كليات الآثار 55%.

كليات الطب البشري: 82%.

كليات الإدارة والاقتصاد 55%.

كليات العلوم السياسية 55%.

كليات الإعلام 55%.

كليات الزراعة 55%.

كليات العلاج الطبيعي 78%.

كليات الحاسبات 62%.

كليات الحقوق والدراسات القانونية 55%.

كليات التمريض 55%.

كليات التربية 55%.

كليات اللغات والترجمة 55%.

كليات العلوم الأساسية 55%.

كليات الصيدلة 74%.

كليات التكنولوجيا الحيوية 55%.

كليات العلوم الصحية التطبيقية 55%.

كليات الزراعات الصحراوية 55%.

كليات السياحة والفنادق 55%.