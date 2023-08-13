بعد انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023، يسعى الطلاب لمعرفة مؤشرات تنسيق طب بشري، العام الدراسي 2023 - 2024 في جميع الجامعات المصرية، إذ يوجد العديد من التوقعات لتنسيق كلية الطب للعام الدراسي المقبل، والتي سيتم إلحاق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بها، وتتناول «الوطن» أقرب المؤشرات للتحقيق خلال نتيجة المرحلة خدمة لقرائها.

23 كلية طب بشري تضمها الجامعات الحكومية المصرية، يكون الالتحاق بها من خلال مكتب ترشيحات التنسيق الإلكتروني، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكون كلية الطب هي الأعلى في مؤشرات القبول، وبحسب تنسيق 2022 ومقارنة بمجاميع الثانوية العامة خلال 2023 تكون المؤشرات القوية للقبول بكلية الطب هي التي نتناولها في السطور التالية.

مؤشرات تنسيق كلية الطب البشري 2023-2024

كليات طب تقبل أقل من 92%

طب الأقصر 377 بنسبة 91.95%.

طب بنها 377 بنسبة 91.95%.

طب المنيا 376 بنسبة 91.7%.

طب حلوان 376 بنسبة 91.7%.

طب السويس 375 بنسبة 91.46%.

طب الفيوم 375 بنسبة 91.46%.

طب العريش 374 بنسبة 91.21%.

كلية طب أسوان 374 بنسبة 91.21%.

طب بني سويف 374 بنسبة 91.21%.

كليات طب تقبل مجاميع أعلي من 92 %

كلية طب المنصورة 385 بنسبة 93.9%.

كلية طب دمياط 384 بنسبة 93.65%.

كلية طب سوهاج 384 بنسبة 93.65%.

كلية طب الزقازيق 383 بنسبة 93.41%.

كلية طب فاقوس 382 بنسبة 93.17%.

كلية طب طنطا 381 بنسبة 92.92%.

كلية طب كفر الشيخ 381 بنسبة 92.92%.

كلية طب القاهرة 379 بنسبة 92.43%.

كلية طب أسيوط 379 بنسبة 92.43%.

كلية طب بور سعيد 379 بنسبة 92.43%.

كلية طب المنوفية بشبين الكوم 378 بنسبة 92.19%.

كلية طب جنوب الوادي 378 بنسبة 92.19%.

كلية طب عين شمس 378 بنسبة 92.19%.