وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع اختبارات الالتحاق بمدرسة المتفوقين للعلوم

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اليوم الأحد، بمركز التطوير التكنولوجي بديوان مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

اختبارات الالتحاق بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

جاء ذلك بحضور وائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي بكفر الشيخ، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ووليد العطار، مدير مركز الاختبارات بالمركز، ومحمد جلال شئون الطلبة بالمديرية.

وشملت الاختبارات المجالات التالية، اختبار في مادة الرياضيات، واختبار المتقدم في مادة العلوم، واختبار الطالب في مادة اللغة الإنجليزية، اختبار الذكاء العالمي IQ.

معلومات عن مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظة كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظة كفر الشيخ تم افتتاحها في عام 2015، وهي مقامة علي مساحة 5200 متر، وتضم 18 فصلاً، و9 معامل، وصالة للاحتفالات، ومكتبة، وعدد من المكاتب الإدارية وبلّغت تجهيزاتها مبلغ 8.5 مليون جنيه، وتقع بشارع المصنع بجوار مدرسة علي عبد الشكور بمدينة كفر الشيخ.