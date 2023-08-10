خبير قانوني يوضح عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

كشف أيمن محفوظ المحامي عن عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث طبقًا لقانون العقوبات، موضحا أن المادة 917 مدني نصت إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بجيازة العين التي تصرف فيها، وشقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسري علىه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

قانون المواريث

وأوضح محفوظ لـ«الوطن» أنه طبقا لقانون المواريث الذي وضع عقوبات حال الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه.

مقاضاة من حرمك نصيبك الشرعي

كما أنه من امتنع عن تسليم وراث نصيبه يجوز له للمحروم من الإرث مقاضاة من حرمه نصيبه الشرعي والمطالبة بحبس الممتنع حتى يعطي الوارث حقه، ويجب إنذار المستولي على الميراث أو الممتنع عن تسليم المستندات الدالة على الإرث ويجوز التصالح في أي حالة كانت علىها الدعوي وذلك حتى بعد صدور حكم نهائي في الدعوى وتنقضي الدعوي الجنائية بالتصالح، حال أخذ الوارث حقه.