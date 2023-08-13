يحيى الفخراني يثمن إقامة «مهرجان الدراما» بالعلمين: تمزج بين السياحة والفن

قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، إن اختيار مدينة العلمين لإقامة المهرجان، أمر رائع للغاية، لأنها مدينة استطاعت أن تمزج بين السياحة والفن.

وأشار يحيى الفخراني، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للمهرجان، المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، أن العلمين لم تكن المدينة الأولى التي تجمع بين السياحة والفن، قائلا: «اختيار العلمين أمر رائع للغاية، وهو يذكرني بما فعله مهرجان (كان) حينما اختار مكانا يجمع بين السياحة والفن».

مصر تمتلك أماكن رائعة قادرة على استضافة كبرى المهرجانات الدولية

وأكد الفخراني، على أن مصر تمتلك أماكن عديدة رائعة، قادرة على استضافة كبرى المهرجانات والفعاليات الدولية والعالمية، وتمنى رئيس مهرجان القاهرة للدراما أن تمتلك كل مدينة مصرية مكانا يستضيف مهرجانا فنيا.

يذكر أن مهرجان القاهرة للدراما، المنعقد حاليا بمدينة العلمين الجديدة، يحضره كل من الفنان يحيى الفخراني، رئيس المهرجان، والفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة تحكيم المهرجان، والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وجورج متري، رئيس مجلس إدارة شركة كونسل ماسترز، والفنان إيهاب فهمي.