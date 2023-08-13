تسليم 21 مشروعا للأسر الأولى بالرعاية في محافظة مطروح

سلمت جمعية الأورمان 21 مشروعا تنمويا عبارة عن 105 ماعز ذكور وإناث، وتوزيع 3 أبراج حمام للأسر الأولي بالرعاية بقريتي جلاله وسواني سمالوس بنطاق مركز ومدينة الضبعة في محافظة مطروح، في إطار التعاون الدائم الوثيق بين محافظة مطروح وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالنهوض الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشاركت في تسليم المشروعات دار السلام أحمد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، وإبراهيم عبدالعال، نائب رئيس مدينة الضبعة، وحسين السنيني، مدير إدارة تنمية القرية في محافظة مطروح.

مشاريع الماعز في مطروح

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع مشاريع الماعز الهدف منها إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الأولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر في مطروح

وأشار مدير جمعية الأورمان إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا للجمعية مع الجهاز التنفيذي لمحافظة مطروح من أجل تذليل العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.