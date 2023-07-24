«الأورمان» تنظم قافلة طبية مجانية في قريتين ببني سويف

استانفت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، العمل في مجال تقديم الخدمات الطبية لصالح المرضى غير القادرين، حيث تم تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 97 مريضا من الأولى بالرعاية، بقريتي بهبشين والشناوية بمركز ناصر.

رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية

وأكدت أمل أبوعزوز، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى في بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

«الأورمان»: الكشف الطبي والعلاج بالمجان

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، ان تنظيم القافلة جاء بالتعاون مع المستشفى الجامعى ببني سويف، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر، عيون، أعصاب، عظام، مخ وأعصاب، سمعيات، جراحة عامة، أطفال، باطنة،و مسالك»، بالاضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.