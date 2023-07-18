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نائب رئيس «الأورمان»: الشعب المصري يكثر من التبرعات في أوقات الأزمات

كتب:

مريم جاد
11:44 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس جمعية الأورمان

رئيس جمعية الأورمان

قال محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، إن الشعب المصري عظيم، ولديه معادلة غريبة في العمل الأهلي، حيث تزداد التبرعات في أوقات الأزمات، حتى الأزمات الاقتصادية التي تتأثر بها كل الطبقات.

الأزمة الاقتصادية على كل الطبقات

وأضاف فؤاد، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الأزمة الاقتصادية الحالية تعاني منها كل الطبقات، لكن التبرعات زادت، وفي رمضان والأضاحي.

وأشار إلى أنّ أهم شيء لدى الجمعية ليس نشاط التبرع بالكراتين والبطاطين، لكن الاستدامة في تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر هشاشة، حتى الدعم الغذائي يقدم للأسر غير القادرة على العمل والكسب، والأطفال والمسنين، بينما نستهدف عشرات آلاف المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر.

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بقلم مريم جاد