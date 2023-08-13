الصور الأولى لجامع الأقمر بشارع المعز بعد تطويره

يشهد شارع المعز بعد قليل، افتتاح جامع الأقمر بعد الانتهاء من تطويره، بحضور الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كما سيشهد الاحتفال، حضور عددا كبيرا من أئمة الجامع الأزهر، وسيعقد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مؤتمر صحفي بمناسبة الافتتاح.

تطوير جامع الأقمر بحضور مصطفى وزيري

شهد تطوير الجامع، تنفيذ أعمال تجديد في ساحته الداخلية، بالإضافة إلى تغطية الأرضية بالسجاد المطرز بالنقوش الإسلامية، كما جرى تطوير المحراب والمنبر، ليصبح من الرخام الأبيض، وعلقت في الأسقف مصابيح كتبت عليها آيات من القرآن الكريم.

ويقع جامع الأقمر بشارع المعز لدين الله، وأنشأه الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله سنة 519هـ/ 1125م، وتولى أمر البناء الوزير المأمون البطائحي، كما تم تجديده في عهد السلطان برقوق، وجدد عام 799هـ/ 1397م على يد الأمير يلبغا السالمي، وتعد واجهة الجامع الرئيسية واحدة من أقدم الواجهات الحجرية الباقية في مصر.