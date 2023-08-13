طرح لحوم برازيلي بأسعار مخفضة في الإسماعيلية.. الكيلو بـ160 جنيها

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، اليوم، طرح كميات كبيرة من اللحوم البرازيلي في العديد من المنافذ الحكومية، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة.

وقال بيان رسمي للشبكة، إنه جرى توفير اللحوم بأسعار مخفضة للجمهور وصل سعر الكيلو فيها إلى 160 جنيهًا لرفع العبء عن المواطنين.

أماكن بيع اللحوم البرازيلي في الإسماعيلية

ونشرت الشبكة أماكن بيع اللحوم البرازيلي في داخل مدينة الإسماعيلية وفي مراكز التل الكبير وفايد وأبوصوير والقصاصين وبعض القري التابعة للمراكز، تضمنت الأفرع داخل مدينة الإسماعيلية كلا من دلتا ماركت في شارع بورسعيد بجوار مسجد حفني في دائرة حي ثان، ومنفذ أهرام العرايشية في شارع البحري بمنطقة مساكن هيئة قناة السويس، بحي ثان وأهرام زايد بالشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد بنطاق حي ثالث وتجزئة الإسماعيلية في شارع الثلاثيني بنطاق حي ثان.

طرح لحوم برازيلي في مدينة فايد

كما تضمنت في المراكز والقري كلا من تجزئة فايد بجوار المدرسة الفنية الصناعية بمركز ومدينة فايد وتجزئة القصاصين بقرية البعالوة التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وأسماك أبو سلطان بقرية أبوسلطان في مركز ومدينة فايد.

وأعلنت الشبكة، طرح كميات جديدة من اللحوم في تجزئة الخامسة في منطقة الخامسة بدائرة حي ثالث، وأسماك زايد بالشارع التجاري في حي الشيخ زايد بنطاق حي ثالث.