نائب رئيس شعبة القصابين يكشف تفاصيل انخفاض أسعار اللحوم البلدية

أكد هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن مبادرة تخفيض أسعار اللحوم، التي يجري تنفيذها بالتنسيق بين المربين والجزارين، نجحت بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم البلدية مؤخراً.

أسعار اللحوم

وعلق نائب رئيس شعبة القصابين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ضمن برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، على انخفاض أسعار اللحوم، بقوله إن هذا التراجع جاء لعدة أسباب، أبرزها الحالة الاقتصادية التي تمر بها كثير من الأسر المصرية، والركود الذي جاء بعد عيد الأضحى، ودرجة الحرارة العالية، التي تضرب البلاد.

وتابع «عبدالباسط» قائلاً إن الدولة هدفها توفير الحماية للمواطنين، من خلال ضخ اللحوم للمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة في الشوارع، في مختلف المناطق، سواء بمحافظة القاهرة، أو غيرها من المحافظات.

أسعار اللحوم اليوم الاثنين

وبشأن أسعار اللحوم البلدية في الأسواق اليوم الاثنين، قال إن الأسعار تبدأ من 300 إلى 350 جنيهاً بالأجزاء الأمامية في الذبيحة، أما سعر الأجزاء الخلفية فيصل إلى 370 جنيهاً في القاهرة والمدن، وفي الأرياف والصعيد يبدأ من 270 حتى 300 جنيه.