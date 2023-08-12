أسعار اللحوم اليوم السبت 12-8-2023 في السوق.. «اعرف الكندوز بكام»

شهدت أسعار اللحوم الحمراء بأنواعها المختلفة اليوم السبت 12-8-2023، استقرارًا ملحوظا داخل الأسواق؛ نظرا لوفرة المعروض منها، وتتميز اللحوم في مصر بجودتها، وذلك بفضل مجموعة من العوامل، فمصر تتمتع بمناخ ملائم لتربية الحيوانات وتوفير الأعلاف الطبيعية، ما يؤدي إلى نمو صحي وجودة عالية للحوم.

أسعار اللحوم اليوم السبت بالأسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم اليوم السبت 12-8-2023، بالأسواق المحلية ومحلات الجزارة، إذ يتراوح السعر ما بين 200 إلى 350 جنيهًا للكيلو حسب النوع، كما يختلف السعر من مكان لآخر، وذلك وفقاً لما رصدته «الوطن» في الأسواق المحلية.

أسعار اللحوم اليوم السبت

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 200 إلى 250 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 260 إلى 340 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 260 إلى 350 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 260 إلى 320 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحلة ما بين 260 إلى 320 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 260 إلى 350 جنيهًا.

أسعار الكبدة اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 إلى 170 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 250 إلى 350 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضان ما بين 260 إلى 340 جنيهًا.