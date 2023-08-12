استقرار أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين ومحلات الجزارة

اللحوم أحد أنواع السلع الأساسية التي يحرص الجميع على تناولها، لذا يهتمون دوما بمعرفة أسعارها ومدى التغير فيها من مكان لآخر، لشراء الأنسب والأفضل بالنسبة لهم، لذا نستعرض أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة والمنافذ الحكومية.

أسعار اللحوم اليوم بمنافذ التموين

واستقرت أسعار اللحوم البلدية بأنواعها المختلفة اليوم السبت في منافذ التموين، حيث يباع الكيلو بسعر 220 جنيها لجميع الأنواع، وجاءت على النحو التالي:

سعر كيلو لحم الكندوز 220 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم المفروم 220 جنيهًا.

سعر كيلو لحم كباب الحلة 220 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البتلو 220 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة البلدي 220 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة

بينما يتراوح سعر كيلو اللحوم اليوم بمحلات الجزارة، بين 200 و350 جنيهًا للكيلو بحسب النوع، كما يختلف السعر من مكان لآخر، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- سعر كيلو اللحم الجملي من 200 إلى 250 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم «الضاني» من 260 إلى 340 جنيهًا.

- سعر كيلو لحم الكندوز من 260 إلى 350 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم المفروم من 260 إلى 320 جنيهًا.

- سعر كيلو لحم كباب الحلة من 260 إلى 320 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البتلو من 260 إلى 350 جنيهًا.

أسعار الكبدة اليوم

- سعر كيلو اللحمة المجمدة من 130 إلى 170 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة البلدي من 250 إلى 350 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الكبدة الضاني من 260 إلى 340 جنيهًا.