جمال صلاح يكشف عن كواليس اختيار يحيى الفخراني لرئاسة مهرجان القاهرة للدراما

تحدث جمال صلاح، نائب رئيس إدارة شركة «pod»، خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة الدراما في دورته الثانية، المقرر إقامته هذا العام في مدينة العلمين الجديدة.

دور مجلس النقابة في المهرجان

وقال جمال: «أنا مبسوط إني وسط كوكبة من النجوم الكبار، الدكتور يحيى الفخراني والدكتور أشرف زكي، والهانم إلهام شاهين، والأستاذ جورج متري، والحقيقة عاوز أشكر مجلس نقابة المهن التمثيلية على الدور المبذول في المهرجان منذ الدورة الأولى، وأحب أرجع سنة لما دكتور أشرف زكي جالنا في الشركة بالفكرة بمهرجان يمثل الدراما المصرية العظيمة، وأنه بعد عرض الفكرة من قبل الأستاذ أشرف والمتحدة والأستاذ عمرو الفقي، قال لما نعمل حاجة لازم نعمل حاجة تليق بمصر وتليق بالشركة المتحدة والفن المصري».

يحيى الفخراني ومهرجان القاهرة للدراما

وأضاف صلاح، أن «النسخة الأولى من المهرجان نسخة موفقة وعظيمة، وما شجعنا أكثر أن الدكتور يحيى، وافق إنه يبقى رئيس المهرجان، وهو ما أدى لحماس الشركة المتحدة وفريق POD بشكل غير مسبوق وغير موصوف، وتخيلنا أننا سنقابل الدكتور يحيى مرة أو مرتين خلال فترة التحضير، ولكن الدكتور يحيى، كان موجودا في كل الاجتماعات، وكل التفاصيل كانت تعرض عليه ومشارك فيها».