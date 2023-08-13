يحيى الفخراني وإلهام شاهين يشيدان بإقامة مهرجان الدراما بالعلمين: دعاية للسياحة

قال الفنان يحيى الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، إن إقامة مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة ليست بدعة، مؤكدا أن هناك تلازمًا في المكان بين السياحة والفن.

الفخراني: أنا متفاجئ بجمال العلمين

وأضاف يحيى الفخراني، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، أن مصر يوجد بها أماكن رائعة، متابعًا: «أنا متفاجئ بالعلمين، واختيار هايل، وعندنا أماكن بالشكل ده كتير جدا، وأتمنى كل مهرجان في مكان مختلف».

وأيدت الفنانة إلهام شاهين عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، حديث الفنان يحيى الفخراني، قائلة: «اختيار رائع، وأتمنى متكونش سنة واحدة، تبقى سنين كتير نعمل المهرجان في العلمين، الساحل الشمالي كله مكان رائع، والناس كلها متجهة له».

دعاية للفن والثقافة والسياحة

ولفتت إلى أن المهرجانات الفنية مثلما هي دعاية للفن والثقافة، هي في الوقت ذاته أيضا دعاية للسياحة، فالجميع يعرف كان وأصبح مشهورا أكثر من باريس العاصمة نظرا لإقامة مهرجان سينما بها، كما أن إيطاليا تقيم مهرجان في فينيسيا نظرا لأنها مدينة ساحلية وليست في العاصمة روما.

وتابعت: «إحنا الفنانين عنينا بتحب الجمال، عاوزين نيجي نشوف الجمال والبحر، ودي دعوة لينا كلنا ودعوة إلى الدكتور أشرف زكي لو نقدر نعمل المهرجان أكتر من سنة في العلمين لية لأ؟».